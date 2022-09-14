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Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня Президент Ильхам Алиев заявил, что несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.
Внешняя политика
14 сентября 2022 г. 14:15
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня

Президент Ильхам Алиев заявил, что несмотря на предпринятые Азербайджаном необходимые шаги для стабилизации ситуации и устранения напряженности, Армения продолжает нарушать достигнутый режим прекращения огня.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 14 сентября, принимая специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Подчеркнув, что эта широкомасштабная провокация совершена именно Арменией, глава государства довел до внимания, что вся ответственность за это ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает мирную повестку дня как продолжение обсуждений, состоявшихся в Брюсселе.

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Версия на английском языке President Aliyev: Armenia continues to violate ceasefire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Atəşkəsin Ermənistan tərəfindən pozulması davam edir"

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