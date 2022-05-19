Премьер-министр Беларуси посетил подвергшиеся ракетному обстрелу Армении территории в Гяндже

Делегация во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко находится в городе Гяндже.
Как сообщает западное бюро Report, в Международном аэропорту Гянджи гостей встретили официальные лица города.
Сначала делегация посетила территории, подвергшиеся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении в ходе Отечественной войны.
В память о гражданских лицах, ставших жертвами терактов в Гяндже, были возложены цветы, гостей информировали о произошедшем.
Затем гости посетят Гянджинский автомобильный завод. После ознакомления с заводом будет подписан меморандум о сотрудничестве.