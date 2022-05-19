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Премьер-министр Беларуси посетил подвергшиеся ракетному обстрелу Армении территории в Гяндже

Премьер-министр Беларуси посетил подвергшиеся ракетному обстрелу Армении территории в Гяндже Делегация во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко находится в городе Гяндже.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 13:07
Премьер-министр Беларуси посетил подвергшиеся ракетному обстрелу Армении территории в Гяндже

Делегация во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко находится в городе Гяндже.

Как сообщает западное бюро Report, в Международном аэропорту Гянджи гостей встретили официальные лица города.

Сначала делегация посетила территории, подвергшиеся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении в ходе Отечественной войны.

В память о гражданских лицах, ставших жертвами терактов в Гяндже, были возложены цветы, гостей информировали о произошедшем.

Затем гости посетят Гянджинский автомобильный завод. После ознакомления с заводом будет подписан меморандум о сотрудничестве.

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Версия на английском языке ФотоBelarusian PM visits territories bombed by Armenians 
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusun Baş naziri Ermənistanın bombaladığı əraziləri ziyarət edib

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