Представитель UNHCR: Азербайджан является хорошим примером для других стран - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в Азербайджане Фурио де Анджелисом.

- Могли бы Вы рассказать немного больше о себе?

- Я из Италии и работаю в UNHCR уже 27 лет в рамках различных миссий. В основном, я работал в Средней Азии и Восточной Европе. Я был в бывшей Югославии, в Хорватии во время войны, в Украине, Турции, Пакистане, Афганистане, Центрального и Восточной Африке. Перед приездом в Азербайджан, я был представителем в Канаде. Сейчас же я представитель в Азербайджане.

- Каковы Ваши цели в качестве представителя UNHCR ?

- Как представитель UNHCR в Азербайджане, я представляю Верховного комиссара по делам беженцев Филипо Гранди и его мандат, который был предоставлен ему Генассамблеей ООН. Офис UNHCR имеет глобальный мандат на работу совместно с правительствами, чтобы улучшить защиту беженцев и внутренне перемещенных лиц, уменьшения числа лиц без гражданства, обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежища.

- Как Вы оцениваете уровень сотрудничества между UNHCR и Азербайджаном?

­- Сотрудничество находится на отличном уровне. UNHCR имело широкие программы поддержки в начале 90-х для решение последствий конфликта, который привел к тому, что многие люди вынуждены были покинуть свои дома в Азербайджане. Спустя годы уровень помощи сократился. Мы больше не в состоянии предоставлять ресурсы на высоком уровне и наши программы сфокусированы на работе вместе с правительством и мониторинге выполнения программ по оказанию помощи. Более того, роль UNHCR также заключается в привлечении международного внимания к ситуации внутренних перемещенных лиц в Азербайджане и способствовать, в рамках нашего гуманитарного мандата, справедливому решению проблем внутренне перемещенных лиц.

- Вы сказали, что число проектов в Азербайджане сократилось. В чем причина этого?

- Имеются две важные причины. В первую очередь, спустя годы Азербайджан много инвестировал в плане ресурсов, политической воли, национального внимания к правам и защите внутренне перемещенных лиц. Это отличный показатель заботы о внутренне перемещенных лицах. Это то, что мы хотим от всех стран в этой ситуации. Мы просим страны заботиться о внутренне перемещенных лицах и предоставлять ресурсы. Азербайджан это сделал, поэтому мы можем сказать, что уровень программ, которые Азербайджан реализовал для внутренне перемещенных лиц является хорошим примером для других стран.

- Как Вы оцениваете работу азербайджанского правительства в отношении беженцев в нашей стране? Как Вы оцениваете их условия проживания?

- Если мы говорим о беженцах, это означает, что люди приезжают в Азербайджан для поиска защиты и убежища, то должны сказать, что правительство Азербайджана реализовало основные мероприятия для обеспечения защиты для беженцев. Например, Азербайджан подписал международную конвенцию в отношении беженцев - Конвенцию 1951 года, касающуюся статуса беженцев. Правительство создало систему для определения статуса беженцев. Государственная Миграционная Служба это тот институт, который определяет случаи. Этот институт очень важен для создания отличной базы для улучшения защиты беженцев. Конечно, много работы надо сделать еще. Мы выступаем за улучшение законодательства соответствующими поправками. Мы надеемся, что они будут утверждены как можно быстрее и мы работаем совместно с Государственной Миграционной Службой, чтобы быть уверенными, что выполнение закона справедливо и соответствует международным стандартам.

- Какие поправки в законодательство вы ожидаете?

- Поправки в законодательство, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента, направлены на улучшение защитной среды в Азербайджане, введением понятия обязательная защита, которая позволяет расширить защиту не только на беженцев, которые лично подвергаются преследованию, но также и, например, на жертв конфликтов и насилия. Это было бы важным улучшением национального законодательства по защите беженцев.

- Сколько человек ищет убежища в Азербайджане?

- Количество просителей убежища в Азербайджане небольшое, по сравнению с другими регионами. В настоящее время, в Азербайджане около 1400 беженцев и в этом году менее 100 человек прибыли в Азербайджан для поиска убежища.

- Говоря в целом, имеется ли прирост числа беженцев в мире? Сколько людей живет на Земле в статусе беженцев?

- Ситуация с вынужденными переселенцами в мире драматическая. Как сообщалось UNHCR, в мире 65 млн человек живут в качестве временно перемещенных лиц из-за войн и преследований. Из них 20 млн человек, включая 5 млн палестинцев, это беженцы. 33 тыс. человек каждый день покидают свои дома из-за войн, конфликтов, нарушений прав человека. Сирия сегодня остается главным "производителем" беженцев, однако в мире имеется много кризисов, как в Центральноафриканской Республике, Южном Судане.

- Намерен ли UNHCR реализовать какие-либо проекты в Азербайджане?

- Мы имеем представительство здесь, и это очень важный проект, так как наше присутствие позволяет оказывать поддержку правительству в их выполнении обязанностей по обеспечению защиты беженцам, улучшении их условий жизни. Мы помогаем правительству в поддержании внимания к нуждам временно перемещенных лиц в Азербайджане, надеясь на скорейшее решение их проблем. У нас также имеются ограниченные проекты по прямой помощи наиболее уязвимым лицам среди беженцев. В то же время мы выступаем за предоставление беженцам доступа к рынку труда и к основным услугам.