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Председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану

Председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану В 2024 году председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану.
Внешняя политика
3 декабря 2023 г. 02:16
Председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану

В 2024 году председательство в ГУАМ перейдет от Украины к Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Национальном координационном совете ГУАМ.

В период председательства Украины в 2023 году приоритетными направлениями в деятельности ГУАМ были суверенитет и территориальная целостность государств-членов ГУАМ, создание новых экономических возможностей, развитие торговли между европейскими и азиатскими рынками, содействие полноценному функционированию зоны свободной торговли, взаимодействие с Европейской Комиссией по вопросам транспортного коридора ГУАМ и упрощение таможенных процедур.

В период председательства Азербайджана в 2020 году приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот.

Азербайджан начнет председательствовать в ГУАМ с 1 января.

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