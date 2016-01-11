Посол: Председательство Германии уделит внимание урегулированию продолжающихся конфликтов на пространстве ОБСЕ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основным приоритетом во время председательства Германии в ОБСЕ будет обеспечение стабильности на всей территории ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпель.

Она подчеркнула, что председательство страны также уделит большое внимание урегулированию продолжающихся конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе и конфликту "в который вовлечена и ваша страна".

Х.Темпель также добавила, что еще одним приоритетом станет развитие экономических связей между странами организации.