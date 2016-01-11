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    Посол: Председательство Германии уделит внимание урегулированию продолжающихся конфликтов на пространстве ОБСЕ

    Приоритетом председательства Германии в ОБСЕ станет обеспечение стабильности

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Основным приоритетом во время председательства Германии в ОБСЕ будет обеспечение стабильности на всей территории ОБСЕ.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпель.

    Она подчеркнула, что председательство страны также уделит большое внимание урегулированию продолжающихся конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе и конфликту "в который вовлечена и ваша страна".

    Х.Темпель также добавила, что еще одним приоритетом станет  развитие экономических связей между странами организации.

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