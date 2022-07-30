Председатель Милли Меджлиса направила письмо с соболезнованиями главе грузинского парламента

Председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова направила председателю парламента Грузии Шалва Папуашвили письмо с соболезнованиями по поводу человеческих жертв при крушении в Гудаурском районе Грузии вертолёта пограничной полиции.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю парламента Грузии Шалва Папуашвили письмо с соболезнованиями по поводу человеческих жертв при крушении в Гудаурском районе Грузии вертолёта пограничной полиции.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В письме говорится: «В связи с этой тяжкой трагедией от своего имени и от отмени депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики выражаю искренние соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также дружественному народу Грузии».