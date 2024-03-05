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Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира

Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира Германия будет продолжать поддерживать Азербайджаном и Армению по достижению мира.
Внешняя политика
5 марта 2024 г. 12:59
Посольство: Германия продолжит поддерживать Баку и Ереван в усилиях по достижению мира

Германия будет продолжать поддерживать Азербайджаном и Армению в их усилиях по достижению мира.

Об этом Report заявило посольство Германии, комментируя планы по проведению в Берлине проармянского мероприятия "Защита культурных ценностей Нагорного Карабаха, находящихся под угрозой", имеющий просепаратистский характер.

В дипмиссии подчеркнули, что мероприятие было организовано неправительственными организациями Германии и не имеет к властям страны никакого отношения.

"Что касается позиции правительства Германии по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, то Германия будет продолжать поддерживать обе страны в их усилиях по достижению мира. Как заявила министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном: "Мы верим, что у Армении и Азербайджана сейчас есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта", - добавили в посольстве.

Как ранее сообщал Report, организаторами мероприятия являются Германский совет по международным отношениям (DGAP) и Фонд имени Конрада Аденауэра.

Согласно финансовому отчету DGAP, совет также получает гранты от федерального правительства на свою деятельность.

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Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Almaniya Bakı və İrəvanı sülhə nail olmaq səylərində bundan sonra da dəstəkləyəcək

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