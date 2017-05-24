Посол Великобритании в Азербайджане: Несмотря на теракт, мы держим голову высоко поднятой

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ “Терроризм никогда не одержит победу, мы победим".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс.

Она напомнила, что в результате террористического акта, произошедшего вечером 22 мая на стадионе Манчестера, 22 человека погибли, 59 ранены: "Многие из раненых находятся в тяжелом состоянии, их жизни по-прежнему под угрозой. Сегодня мы чтим память всех жертв. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из первых мировых лидеров, выразивших соболезнования Великобритании.

Также министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров выразил свои соболезнования. Мы благодарны за это. Несмотря на эту чудовищную атаку, мы держим голову высоко поднятой. Как я уже сказала, терроризм никогда не одержит победу. Мы победим".