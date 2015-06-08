​Посол в США: Азербайджан играет важную роль в реализации нового Великого Шелкового пути

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан останется главным центром на торговой и мультикультурной магистрали Великого Шелкового Пути между Востоком и Западом.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, опубликованной в издании GlobalPost.

"Сегодня мир и региональные лидеры строят планы по строительству нового Шелкового Пути, который состоит не только из автодорог, но и из трубопроводов, кабельных линий, аэропортов и портов", - говорится в статье.

Как пишет посол, страны, лежащие вдоль коридора торговли и культурного обмена, смогут получить политические и экономические выгоды.

"Данный регион остается критически важным для США и их союзников. В энергетической и экономической сферах, новый Шелковый Путь повлияет на три стержневых проекта для США и Западной Европы. Азербайджан стоит в центре всех трех", - говорится в статье.

В качестве первого проекта автор назвал стратегический нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

По мнению азербайджанского посла, вторым проектом является Южный газовый коридор, начинающийся в Азербайджане и ныне расширяющийся в направлении европейских рынков.

"Третий - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, берущая начало в столице Азербайджана, которая будет доставлять людей и продукцию в Грузию и Турцию, открывая новые возможности для ускоренного транзита Восток-Запад", - подчеркнул Э.Сулейманов.

Он отметил, что новый Шелковый Путь должен укрепить существующую инфраструктуру и Азербайджан должен остаться главным центром на торговой и мультикультурной магистрали между Востоком и Западом.

В статье указано, что Азербайджан, наряду с развитием железнодорожной инфрастуктуры, заканчивает строительство первой фазы Бакинского международного морского и торгового порта - крупнейшего морского экспортного и логистического центра в Каспийском море.

"Азербайджан также построил новый терминал для Бакинского международного аэропорта, который сегодня принимает еще дополнительно около 3 млн. пассажиров", - отмечается в статье.

По словам посла, новый Великий Шелковый Путь станет точкой опоры для обмена идеями и товарами.