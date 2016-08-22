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    Посол Украины в Азербайджане принимает участие в ежегодном амбассадориале

    На заседании выступил глава МИД, который обозначил основные приоритеты внешней политики страны

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Киеве начало свою работу ежегодное заседание послов Украины в зарубежных странах.

    Как сообщает Report, на заседании выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который обозначил основные приоритеты внешней политики страны.

    По его словам, приоритетами для украинской дипломатии должно стать противостояние российской агрессии и достижение безвизового статуса с ЕС.

    Отметим, что в работе амбассадориала участвует также посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

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