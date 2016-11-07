Посол Турции прокомментировал арест народных депутатов от Демократической партии народов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "В Турции процесс, связанный с арестом народных депутатов, начался не сейчас".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, аннулировано право депутатской неприкосновенности представленных в Великом национальном собрании Турции 154 парламентариев от различных партий: "Некоторые из них явились в прокуратуру для дачи показаний. Причина ареста указанных депутатов связана с тем, что они до сих пор не дали показаний. Каждый несет ответственность перед законом и любое преступление не должно оставаться безнаказанным".

Отметим, что несколько дней назад была арестована группа депутатов от Демократической партии народов (HDP).