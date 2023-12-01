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Посол Турции поблагодарил Азербайджан

Посол Турции поблагодарил Азербайджан Посол Турции в Баку Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за отправку очередной партии гумпомощи в пострадавшую от февральских землетрясений провинцию Кахраманмараш. 
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 18:01
Посол Турции поблагодарил Азербайджан

Посол Турции в Баку Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за отправку очередной партии гумпомощи в пострадавшую от февральских землетрясений провинцию Кахраманмараш.

Как сообщает Report, об этом турецкий посол написал в социальной сети "Х".

"В очередной раз благодарим братский Азербайджан, который разделил с нами скорбь после разрушительных февральских землетрясений", - написал посол.

Напомним, что Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой, в связи с похолоданием направил гуманитарную помощь в турецкую провинцию Кахраманмараш, пострадавшую от землетрясений в феврале 2023 года.

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Версия на английском языке Turkish ambassador thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Kahramanmaraşa göndərilən növbəti yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

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