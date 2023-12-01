Посол Турции поблагодарил Азербайджан

Посол Турции в Баку Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за отправку очередной партии гумпомощи в пострадавшую от февральских землетрясений провинцию Кахраманмараш.

Посол Турции в Баку Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан за отправку очередной партии гумпомощи в пострадавшую от февральских землетрясений провинцию Кахраманмараш.

Как сообщает Report, об этом турецкий посол написал в социальной сети "Х".

"В очередной раз благодарим братский Азербайджан, который разделил с нами скорбь после разрушительных февральских землетрясений", - написал посол.

Напомним, что Фонд поддержки азербайджанской диаспоры, действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой, в связи с похолоданием направил гуманитарную помощь в турецкую провинцию Кахраманмараш, пострадавшую от землетрясений в феврале 2023 года.