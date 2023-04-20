Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий

После Второй карабахской войны работы по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана стали ключевым направлением политики правительства. Минная угроза является серьезной проблемой для реабилитационных и восстановительных работ, а также для во

После Второй карабахской войны работы по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана стали ключевым направлением политики правительства. Минная угроза является серьезной проблемой для реабилитационных и восстановительных работ, а также для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома. Согласно отчетам международных экспертов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуется около 30 лет и 25 млрд долларов. В связи с этим любая помощь со стороны международных организаций и государств может быть полезной и своевременной. Швеция также имеет интерес к развитию сотрудничества в области разминирования.

О развитии двусторонних отношений, сотрудничестве в сфере зеленой энергетики между Швецией и Азербайджаном, культурных связях и помощи в области разминирования рассказал в интервью Report посол Швеции в нашей стране Тобиас Лоренцсон.

- Как вы оцениваете двустороннее сотрудничество между Швецией и Азербайджаном, какие меры предпринимаются для улучшения контактов между странами?

- Двусторонние отношения между Швецией и Азербайджаном развиваются, они получили дополнительный толчок к дальнейшему развитию в 2020 году, когда обе страны повысили уровень своего присутствия в столицах наших стран до полноценных посольств с постоянно аккредитованными послами. Между нашими странами регулярно проводятся контакты на высоком уровне, а в прошлом году посольство Швеции в Баку отметило 30-летие установления дипломатических отношений серией культурных мероприятий.

В первой половине 2023 года Швеция председательствует в Совете Европейского Союза. Приоритеты Швеции на посту председателя можно кратко сформулировать так: сделать Европу безопаснее, свободнее и более зеленой. Речь идет о безопасности, конкурентоспособности, зеленой энергетике и энергетическом переходе, демократических ценностях и верховенстве закона с особым акцентом на продолжение поддержки Украины перед лицом незаконной и неспровоцированной агрессии России. В рамках этих приоритетов на повестке дня стоит разработка хорошо адаптированных форматов взаимодействия со странами Восточного партнерства, включая Азербайджан. Речь идет об углублении отношений стран партнерства с ЕС, в том числе путем укрепления безопасности.

Швеция также продолжит поддерживать активность ЕС, направленную на содействие устойчивому миру в регионе. Надеемся увидеть прогресс в переговорах по новому рамочному соглашению между ЕС и Азербайджаном. Наше внимание к зеленому переходу имеет особое значение для Азербайджана, не в последнюю очередь в свете подписанного в прошлом году Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики, включая зеленую. В апреле посольство организовало семинар по отношениям ЕС и Азербайджана в Университете ADA с участием заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева, послов Швеции и ЕС в странах Восточного партнерства, а также шведских и азербайджанских аналитических центров.

В 2021 году Швеция председательствовала в ОБСЕ, что означало активизацию отношений с Азербайджаном в рамках этой организации, в том числе благодаря визиту нашего бывшего министра иностранных дел в Азербайджан в качестве действующего председателя ОБСЕ.

- Расскажите об экономическом сотрудничестве. Сколько шведских компаний представлено в Азербайджане?

- Между Швецией и Азербайджаном существует устойчивый поток товаров, и есть большой потенциал для расширения экономического сотрудничества. В Азербайджане представлены около десяти шведских компаний, включая Ericsson, Oriflame, Volvo, SKF, Assa Abloy и Systemair. С увеличением роли Азербайджана в развитии Среднего коридора, я убежден, что все больше шведских компаний будут рассматривать Азербайджан как интересного торгового партнера.

Наше посольство изучает возможности применения опыта шведских умных городов в Азербайджане, в том числе посредством визита делегации соответствующих государственных структур в Стокгольм. Азербайджан развивает это направление, так что сотрудничество может быть успешным. Есть также интерес в сфере здравоохранения. Это перспективная область, шведские поставщики медицинских услуг рассматривают возможности сотрудничества с Азербайджаном.

- Что бы вы могли сказать о культурном сотрудничестве между Швецией и Азербайджаном?

- Швеция и Азербайджан имеют общую историю, создающую прочные связи между нашими странами. Я имею в виду наследие братьев Нобелей в Баку. Трудно переоценить значение этого общего наследия для двусторонних отношений. В 2023 году исполняется 150 лет со дня первого визита Роберта Нобеля в Азербайджан. И это будет отмечено различными мероприятиями, включая издание книги о Нобелях на азербайджанском языке и презентацию документального фильма на эту тему.

Наследие Нобелей многогранно. Они занимались не только разработками нефтяных месторождений, но и впервые внедрили то, что мы сегодня называем корпоративной социальной ответственностью. Нефтяная компания Branobel, основанная братьями в Баку, инвестировала в образовательный сектор, а также в сферы культуры, социального обеспечения и равенства своих работников, что, в свою очередь, способствовало развитию инноваций, производительности и конкурентоспособности.

А если говорить о современности, существует давнее и очень плодотворное сотрудничество между азербайджанскими исполнителями и шведскими авторами песен, не в последнюю очередь для песенного конкурса "Евровидение". Это успешное сотрудничество началось еще в 2008 году и привело к победе песни в исполнении El&Nikki на конкурсе в 2011 году.

Что касается сферы образования, то я с гордостью могу сказать, что ежегодно много молодых и талантливых азербайджанцев начинают учебу в шведских университетах, в том числе благодаря грантам, предоставляемым Шведским институтом. Сеть обучающихся у нас студентов и Ассоциация выпускников очень активны и играют решающую роль в сближении двух стран, так же как это делают молодые европейские послы на уровне ЕС.

- Какие еще перспективы сотрудничества вы видите, что странам следует развивать?

- Посольство Швеции в Баку уделяет особое внимание вопросам гендерного равенства. Азербайджан был одной из первых стран в мире, предоставивших избирательные права женщинам в 1918 году. Гендерные вопросы являются важным направлением для шведского правительства. Опираясь на эту общую историю и общие устремления, посольство сотрудничает с государственными структурами, международными организациями, гражданским обществом и деятелями искусства в Азербайджане для продвижения прав женщин. Международный женский день, а также кампания "16 дней активных действий против гендерного насилия", которая была проведена в ноябре, стали возможностями для продолжения информационно-просветительской работы и диалога.

Существует также взаимный интерес к развитию сотрудничества в области разминирования. Шведское агентство по разминированию Swedec обсуждает с азербайджанским агентством ANAMA совместные действия. Swedec также принимал участие в конференциях по разминированию, организованных в Баку.