Посол: Азербайджан является стратегическим партнером Румынии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан является стратегическим партнером Румынии и отношения между странами развиваются во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану в преддверии Национального Дня Культуры Румынии, который отмечается 15 января в день рождения великого румынского поэта Михая Эминеску.

В связи с Национальным Днем культуры Румынии 15 января в Баку пройдет мероприятие, посвященное 165-й годовщине со дня рождения М.Эминеску. Мероприятие пройдет возле памятника выдающемуся румынскому композитору Георгию Энеску в Баку, после чего с участием официальных лиц министерства связи и высоких технологий Азербайджана состоится торжественная церемония выпуска серии марок с изображением М.Эминеску.

В заявлении посла отмечается, что Румыния была второй страной, которая признала независимость Азербайджана: "Двусторонний политический и экономический диалог развивался в 2014 году успешно. Согласно информации Госкомстата Азербайджана, за последние три года экспорт румынских товаров в Азербайджан возрос и в 2014 году достиг самого высокого уровня с момента обретения Азербайджаном независимости. За 11 месяцев 2014 года Румыния экспортировала в Азербайджан продукцию на общую сумму 50,5 млн. долларов".

Помимо этого, посол Румынии отметил, что румынская культура остается востребованной в Азербайджане. По словам, Д. Чобану, в 2014 году посольство Румынии приняло участие в европейском фестивале кино и представила на суд зрителей фильм румынских кинорежиссеров, а также установила национальный павильон в рамках мероприятий "Eurovillage" и “Living History” в Баку.