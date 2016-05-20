Посол: Польша видит потенциал Азербайджана

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Товарооборот между Азербайджаном и Польшей составляет 150 млн. долларов".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал посол Польши в Азербайджане Марек Цалка.

По его словам, Польша видит потенциал Азербайджана, в частности в качестве транспортного хаба: "Мы рады видеть, что Азербайджан развивается и постепенно перестает становиться сырьевой страной".

Отвечая на вопрос о том, как будет выстраивать отношения с Азербайджаном Вышеградская группа во время председательства Польши в этой организации, М.Цалка сказал: "У нас были всегда тесные отношения с Азербайджаном, а также с Грузией. Мы политически поддерживаем эти страны. Должен отметить, что самая крупная нефтяная компания Польши "Orlen" имеет нефтеперерабатывающий завод в Чехии, который получает сырье из Азербайджана. Так что определенная доля сотрудничества между Польшей и Чехией в этой области существует и мы считаем это перспективной сферой".

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, польский посол сказал, что Польша становится все более излюбленным местом для обучения среди азербайджанской молодежи: "У нас очень высококонкуретные вузы, дающие хорошее образование. К тому же у нас дешевле, чем в других странах".