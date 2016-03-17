Посол Ирана поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщил Report М.Пакайин, Новруз - это общее культурное наследие Ирана и Азербайджана и время, когда семьи, друзья и близкие собираются вместе.

"Новруз тысячелетиями отмечается народами, проживающими в этом регионе, и представляет богатые традиции, ритуалы, а также гармонию с природой", - сказал посол.

М.Пакайин пожелал народу и правительству Азербайджана удачи, благополучия и "верить, что новый год еще больше укрепит братские связи между Ираном и Азербайджаном".