Посол Чехии: Вышеградская группа будет и дальше сотрудничать с ГУАМ

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ «Вышеградская группа намерена расширять сотрудничество со странами ГУАМ».

Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

«Сегодня ГУАМ идет собственными путем, но мы надеемся, что в будущем мы сможем сотрудничать в рамках совместных проектов», - заявил В.Пивонька.



По его словам, страны Вышеградской группы и ГУАМ уже наладили связи между министерствами иностранных дел и дипмиссиями за рубежом, и намерены расширять связи и в дальнейшем.