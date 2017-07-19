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    Посол Чехии: Вышеградская группа будет и дальше сотрудничать с ГУАМ

    Сегодня ГУАМ идет собственными путем, но мы надеемся, что в будущем мы сможем сотрудничать в рамках совместных проектов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ «Вышеградская группа намерена расширять сотрудничество со странами ГУАМ».

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

    «Сегодня ГУАМ идет собственными путем, но мы надеемся, что в будущем мы сможем сотрудничать в рамках совместных проектов», - заявил В.Пивонька.

    По его словам, страны Вышеградской группы и ГУАМ уже наладили связи между министерствами иностранных дел и дипмиссиями за рубежом, и намерены расширять связи и в дальнейшем. 

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