Посол: Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для увеличения объемов торговли

Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для дальнейшего увеличения объемов торговли.

Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для дальнейшего увеличения объемов торговли и расширения связей в разных сферах.

Как передает Report со ссылкой на International News, об этом заявил посол Азербайджана Хазар Фархадов на семинаре "Основополагающая роль Гейдара Алиева в развитии азербайджано-пакистанских отношений" в исламабадском университете.

По его словам, Азербайджан нуждается в услугах квалифицированных кадров из Пакистана в области IT и фармацевтической промышленности.

"Азербайджанский народ, в особенности студенты, очень заинтересованы в изучении урду - государственного языка Пакистана и культуры вашей страны", - добавил он.

Посол подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан – две братские мусульманские страны, связанные историческими, культурными, религиозными узами: "Азербайджан поддерживает позицию Пакистана по кашмирскому вопросу, поднимая этот вопрос в Организации Объединенных Наций и требуя его решения в свете резолюций ООН".

В заключение Х.Фархадов выразил надежду на то, чтобы пакистанские и азербайджанские университеты налаживали тесные связи.