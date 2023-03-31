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Посол: Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для увеличения объемов торговли

Посол: Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для увеличения объемов торговли Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для дальнейшего увеличения объемов торговли.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 12:49
Посол: Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для увеличения объемов торговли

Азербайджан и Пакистан предпринимают шаги для дальнейшего увеличения объемов торговли и расширения связей в разных сферах.

Как передает Report со ссылкой на International News, об этом заявил посол Азербайджана Хазар Фархадов на семинаре "Основополагающая роль Гейдара Алиева в развитии азербайджано-пакистанских отношений" в исламабадском университете.

По его словам, Азербайджан нуждается в услугах квалифицированных кадров из Пакистана в области IT и фармацевтической промышленности.

"Азербайджанский народ, в особенности студенты, очень заинтересованы в изучении урду - государственного языка Пакистана и культуры вашей страны", - добавил он.

Посол подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан – две братские мусульманские страны, связанные историческими, культурными, религиозными узами: "Азербайджан поддерживает позицию Пакистана по кашмирскому вопросу, поднимая этот вопрос в Организации Объединенных Наций и требуя его решения в свете резолюций ООН".

В заключение Х.Фархадов выразил надежду на то, чтобы пакистанские и азербайджанские университеты налаживали тесные связи.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Pakistan ticarət həcmini artırmaq üçün addımlar atır”
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan and Pakistan taking steps to increase trade

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