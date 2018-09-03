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    По итогам саммита тюркоязычных государств подписана Совместная декларация, принято 5 документов

    В Чолпон-Ате завершил свою работу саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/  В городе Чолпон-Ата завершил свою работу шестой саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Кыргызстана, по итогам саммита подписана Совместная декларация и принято 5 документов:

    Решение о назначении генерального секретаря, заместителей генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и президента Тюркской академии;

    Решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в ССТГ;

    Проект Концепции о взаимной интеграции тюркоязычных государств;

    Совместное заявление глав государств ССТГ о развитии сотрудничества в сферах молодежной политики и национальных видов спорта;

    Совместное заявление глав государств ССТГ по проведению 90-летия Чингиза Айтматова.

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