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ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане

ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) получила приглашение наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 1 сентября текущего года.
Внешняя политика
9 июля 2024 г. 14:08
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала подготовительную работу по формированию миссии наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане, которые пройдут в сентябре.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

В ПА ОБСЕ подтвердили получение приглашения на выборы, но отметили, что пока рано говорит о составе миссии.

"Мы действительно получили приглашение наблюдать за предстоящими выборами и планируем направить миссию. Организационная работа только началась, и руководители миссии еще не назначены. Количество наблюдателей будет определено после окончания срока регистрации, который обычно наступает за пару недель до дня выборов", - отметили в парламентской ассамблее.

В пресс-службе также сообщили, что в день выборов ПА ОБСЕ проведет пресс-конференцию с участием лидеров миссии.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı müşahidəçilər missiyasının formalaşdırılmasına başlayıb

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