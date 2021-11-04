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Организация исламского сотрудничества поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация исламского сотрудничества поздравила Азербайджан с Днем Победы Организация исламского сотрудничества (ОИС) поздравляет Азербайджан по случаю Дня Победы 8 ноября и с глубоким уважением чтит память всех шехидов, погибших во время 44-дневной Отечественной Войны.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 13:27
Организация исламского сотрудничества поздравила Азербайджан с Днем Победы

Организация исламского сотрудничества (ОИС) поздравляет Азербайджан по случаю Дня Победы 8 ноября и с глубоким уважением чтит память всех шехидов, погибших во время 44-дневной Отечественной Войны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генерального секретариата ОИС.

"ОИС всегда поддерживала урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией согласно соответствующим резолюциям и решениям организации и Совета Безопасности ООН. Генеральный секретариат вновь призывает Армению уважать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных территорий Азербайджанской Республики и воздерживаться от любых территориальных претензий к ней",- говорится в заявлении.

Отмечается, что генеральный секретариат приветствует усилия правительства Азербайджана по проведению работ по постконфликтному восстановлению на освобожденных территориях для обеспечения безопасного и достойного возвращения туда азербайджанских вынужденных переселенцев и призывает все государства-члены ОИС, а также международное сообщество оказать свою поддержку и помощь в этом вопросе.

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Версия на азербайджанском языке İƏT Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Версия на английском языке Organization of Islamic Cooperation congratulates Azerbaijan on Victory Day

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