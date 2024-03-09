Община Западного Азербайджана: Армения была первой страной, где исламофобия получила системный характер

13:19

Армения стала местом зарождения исламофобии, в этой стране она получила системный характер.

Как сообщает Report, об этом сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар на панели "Акты умышленного разрушения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах" в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Сегодня мы находимся на пути продвижения мира, в котором уважение, терпимость и понимание выходят за рамки расы, религии и этнической принадлежности. Исторические хроники и ход событий доказывают, что Армения была среди первых, возведших религиозную и этническую нетерпимость к мусульманам на уровень государственной политики. Фактически, Армения - колыбель появления и систематического распространения исламофобии. Мне тяжело даже напоминать о том, что Армения не только изгнала и убивала азербайджанцев, но и методично стирала с лица земли принадлежащее им богатое культурное наследие на местах их проживания на территории нынешней Армении ", - сказала она.