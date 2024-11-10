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Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам

Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам через организацию Commonwealth.
Внешняя политика
10 ноября 2024 г. 20:04
Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам

Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам через организацию Commonwealth.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи Патрисом Эмери Тровоадой.

Выразив надежду на эффективные результаты COP29, глава государства сообщил, что в связи с малыми островными государствами будет проведен отдельный саммит.

Отметив, что Азербайджан оказывает финансовую поддержку малым островным государствам через организацию Commonwealth, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этим странам будет оказана отдельная поддержка на основе собранной и проанализированной посредством "Азеркосмос" информации о влиянии изменений климата на малые островные государства.

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