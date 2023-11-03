Образцовое сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном обсуждено в Вашингтоне

В рамках исследовательской программы "Шелковый путь" в столице США Вашингтоне состоялся онлайн-форум "Азербайджано-узбекское сотрудничество: соединяя Каспийское море".

В рамках исследовательской программы "Шелковый путь" в столице США Вашингтоне состоялся онлайн-форум "Азербайджано-узбекское сотрудничество: соединяя Каспийское море".

Как сообщает местное бюро Report, на форуме, организованном Институтом Центральной Азии и Кавказа, действующего при Совете американской внешней политике, присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в США Фургат Сидиков, а также в качестве спикера выступил председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Стар.

На форуме, модератором которого выступил директор Института Центральной Азии и Кавказа Сванте Корнел, говорилось об исторически прочной дружбе и братских отношениях между народами Азербайджана и Узбекистана, при этом особо подчеркивалось, что отношения между двумя странами в последние годы развиваются по восходящей тенденции.

Выступая на форуме, Х.Ибрагим заявил, что отношения между народами двух государств основаны на общих ценностях. Сегодня Азербайджан и Узбекистан еще больше укрепляют существующие отношения сотрудничества на международной арене.

Посол подчеркнул, что дальнейшие планы будут обсуждаться на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (TDT) в столице Казахстана Астане.

Выступая на форуме, Ф.Стар рассказал о глубоких отношениях между народами тюркоязычных стран и подчеркнул важность развития этих отношений.

Посол Ф.Сидиков отметил, что два народа всегда жили в согласии и что эти отношения в последнее время положительно влияют на экономику. Он подчеркнул, что Азербайджан становится для Узбекистана воротами в Европу, в то время как Узбекистан для Азербайджана воротами в Азию.

Выступавшие отметили, что развитие отношений с Узбекистаном и странами Центральной Азии имеет большое значение во внешней политике Азербайджана. Сообщалось, что сегодня азербайджано-узбекские отношения развиваются возрастающими темпами в результате дальновидной политики лидеров обеих стран, частых визитов и регулярных контактов, укрепляются торгово-экономические связи.

В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы аудитории.