Обнародована программа визита министра промышленности и торговли Ирана в Азербайджан

Обнародована программа визита министра промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Азербайджане, в ходе своего визита он проведет встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, а также с представителями бизнеса.

Кроме того, он примет участие в закладке фундамента совместного предприятия Азербайджана и Ирана по производству автобусов и буксиров в Гаджигабуле.

Состоится также открытие торгового центра Ирана в Азербайджане. Ожидается обсуждение подписания меморандумов о сотрудничестве.