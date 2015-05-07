​Новруз Мамедов: Те, кто проводят кампанию против Азербайджана, ничего не смогут добиться

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Кампания "черного пиара", проводимая против страны, которая стремительно развивается, предпринимает шаги в направлении демократии и превратилась в лидера региона, не приносит им чести". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов, выражая отношение к кампании, проводимой некоторыми западными кругами в отношении Азербайджана.

Н.Мамедов отметил, что такие кампании не принесут никакого результата: "Это пустая трата сил. Мы уверены в себе и в нашем народе. Потому что народ понимает значение этих процессов. Они не смогут ничего добиться подобными шагами. Я думаю, это один из шагов, предпринимаемых с целью реализации геополитических интересов. Азербайджан имеет независимый курс внешней политики, благодаря которому сотрудничает со всеми странами мира. Азербайджан не согласится на другие варианты".