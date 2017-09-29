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    Новоназначенный директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепа США прибыла в Азербайджан

    Алисия Эллисон находится в Баку с ознакомительным визитом

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный Директор по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в Департаменте государственного управления по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Алисия Эллисон прибыла с визитом  в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства США в Азербайджане, целью визита А. Эллисон является ознакомление с страной. 

    В Баку она проведет ряд встреч, чтобы "получить широкую точку зрения на Азербайджан".

    Отметим, ранее Алисия Эллисон занимала должность директора по политическим вопросам в Институте иностранной службы Департамента, была начальником отдела внешних связей в Политической секции посольства в Москве, начальником политической секции при посольстве Никосии и штатным сотрудником Исполнительного секретариата Департамента в Вашингтоне. 

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