Новоназначенный директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепа США прибыла в Азербайджан

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Новоназначенный Директор по вопросам Кавказа и региональных конфликтов в Департаменте государственного управления по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Алисия Эллисон прибыла с визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства США в Азербайджане, целью визита А. Эллисон является ознакомление с страной.

В Баку она проведет ряд встреч, чтобы "получить широкую точку зрения на Азербайджан".

Отметим, ранее Алисия Эллисон занимала должность директора по политическим вопросам в Институте иностранной службы Департамента, была начальником отдела внешних связей в Политической секции посольства в Москве, начальником политической секции при посольстве Никосии и штатным сотрудником Исполнительного секретариата Департамента в Вашингтоне.