Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям

Нападение на посольство Азербайджана в Иране нанесло дипломатический ущерб и и без того напряженным азербайджано-иранским отношениям.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране нанесло дипломатический ущерб и и без того напряженным азербайджано-иранским отношениям.

Об этом Report заявил глава Центра стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM), базирующегося в Анкаре, Ахмет Уйсал.

Он напомнил, что по сообщениям посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, где ему было заявлено о решительном осуждении вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране решительно и о недопустимости подобных деяний в отношении дипломатических представительств.

"Страна, в которой находится миссия, несет ответственность за защиту представительства и обеспечение безопасности его сотрудников на основании Венской конвенции о дипломатических отношениях. Власти Ирана должны как можно скорее привлечь к ответственности виновного в теракте, провести всестороннее расследование террористического акта, выявить и наказать других лиц, причастных к организации и совершению теракта",- заявил Ахмет Уйсал.

Он выразил сожаление, что террористические атаки на посольства могут произойти в любой точке мира: "Но печальная правда заключается в том, что в нападении на посольство Азербайджана в Иране в Тегеране проявилась слабость разведки и служб безопасности принимающей стороны".

Уйсал напомнил, что в 2016 году демонстранты подожгли посольство Саудовской Аравии в Тегеране и здание консульства в Мешхеде. "Когда посольство Саудовской Аравии в Иране подверглось нападению, некоторые страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, разорвали дипломатические отношения с Ираном. Работа диппредставительства в Иране саудитов до сих пор не возобновлена", - добавил эксперт.

Глава центра считает, что если принимающая сторона закроет глаза на нападение, реакция другой может дойти до разрыва дипломатических отношений.

"Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халефов заявил, что азербайджанская сторона приняла решение об эвакуации посольства в Тегеране и не доверяют Ирану в плане обеспечения безопасности своего представительства. Он также отметил, что Азербайджан будет использовать международные механизмы для расследования инцидента. Поэтому результаты расследования этого теракта станут основой для шагов, которые предпримет Азербайджан дальше. Но очевидно, что это нападение нанесло дипломатический ущерб и без того напряженным азербайджано-иранским отношениям",- сказал эксперт.