 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Наблюдатель ПАСЕ: Избирательный процесс в Азербайджане организован хорошо

    Стеффан Шеннах: С момента открытия избирательных участков наблюдается очередь

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Избирательный процесс организован хорошо. С момента открытия избирательных участков наблюдается очередь из людей.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил наблюдающий за ходом референдума в Азербайджане содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ Стеффан Шеннах.

    По его словам, среди избирателей преобладают женщины. С.Шеннах отметил, что они посетили ряд участков в центре Баку, после чего планируют посетить также пригороды Баку.

    Отметим, что С.Шеннах посетил 4-й избирательный участок 29-го Сабаильского районного избирательного округа и 23-й избирательный участок 23-го Насими-Сабаильского районного избирательного округа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi