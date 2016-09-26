Наблюдатель ПАСЕ: Избирательный процесс в Азербайджане организован хорошо

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Избирательный процесс организован хорошо. С момента открытия избирательных участков наблюдается очередь из людей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил наблюдающий за ходом референдума в Азербайджане содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ Стеффан Шеннах.

По его словам, среди избирателей преобладают женщины. С.Шеннах отметил, что они посетили ряд участков в центре Баку, после чего планируют посетить также пригороды Баку.

Отметим, что С.Шеннах посетил 4-й избирательный участок 29-го Сабаильского районного избирательного округа и 23-й избирательный участок 23-го Насими-Сабаильского районного избирательного округа.