На предстоящее в Баку заседание ПА Евронест приглашена и Армения

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Для участия на предстоящем 20 сентября в Баку заседании Парламентской Ассамблеи Евронест, Азербайджан направил пригласительные всем странам-членам структуры, в том числе Армении.

Об этом в заявлении Report сказал член азербайджанской делегации в ПА Евронест, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Ровшан Рзаев.

По его словам, о решении Армении касательно участия на заседании ничего неизвестно: "Их приезд в Баку - нормальное явление. А если не приедут, это их дело".

Депутат подчеркнул, что на подобных мероприятиях безопасность обеспечивается со стороны государства.