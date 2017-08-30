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    На предстоящее в Баку заседание ПА Евронест приглашена и Армения

    Депутат: На подобных мероприятиях безопасность обеспечивается со стороны государства

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Для участия на предстоящем 20 сентября в Баку заседании Парламентской Ассамблеи Евронест, Азербайджан направил пригласительные всем странам-членам структуры, в том числе Армении.

    Об этом в заявлении Report сказал член азербайджанской делегации в ПА Евронест, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Ровшан Рзаев.

    По его словам, о решении Армении касательно участия на заседании ничего неизвестно: "Их приезд в Баку - нормальное явление. А если не приедут, это их дело".

    Депутат подчеркнул, что на подобных мероприятиях безопасность обеспечивается со стороны государства. 

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