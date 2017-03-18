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    На пленарном заседании GRECO будет рассмотрен доклад по Азербайджану

    Пленарное заседание GRECO пройдет в Страсбурге с 20 по 24 марта

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Очередное пленарное заседание Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) пройдет в Страсбурге с 20 по 24 марта. Как сообщает Report, в ходе заседания будут рассмотрены доклады о соблюдении своих обязательств Андоррой, Азербайджаном, Францией, Германией, Венгрией, Ирландией, Лихтенштейном, Литвой, Мальтой, Польшей, Румынией, Великобританией и Украиной. 

    В ходе заседания также планируется общий отчет о  деятельности  GRECO за 2016 год .

    GRECO - международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. GRECO устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стандартам. 

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