Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние вопросы между Азербайджаном и Россией, меры по обеспечению мира и стабильности в регионе, в том числе текущая ситуация вокруг Лачынской дороги.

21:07

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Дипломаты продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачынского коридора: "Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - говорится в заявлении.

Также было отмечено, что российская сторона готова организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.