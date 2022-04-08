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Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
8 апреля 2022 г. 19:11
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между главами МИД России и Азербайджана Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двусторонних связей, включая реализацию положений подписанной на высшем уровне 22 февраля Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами. В позитиве отмечено проведение различных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

"Министры рассмотрели ход реализации всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, усилия по запуску Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также формирование условий для переговоров о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin telefon danışığına dair məlumat yayıb

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