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Министр разведки Израиля: Иран - враг не только Израиля, но и всего мира

Министр разведки Израиля: Иран - враг не только Израиля, но и всего мира Иран лжет международному сообществу и своему народу. Хаос в Иране продолжается уже 6 месяцев.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 13:02
Министр разведки Израиля: Иран - враг не только Израиля, но и всего мира

Иран лжет международному сообществу и своему народу. Хаос в Иране продолжается уже 6 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время выступления на очередном панельном заседании на тему "Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По ее словам, причина, по которой регион подвергается дестабилизации, - это действия Ирана.

"Все страны региона подвергаются угрозе со стороны Ирана. Иран - враг не только Израиля, но и всего мира", - сказала она.

Министр добавила, что мировое сообщество должно открыть глаза и увидеть происходящее в Иране - женщин которые протестуют, которых отравляют и которые борются за свои права.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin kəşfiyyat naziri: “İran beynəlxalq ictimaiyyətə yalan danışır"

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