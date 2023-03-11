Министр разведки Израиля: Иран - враг не только Израиля, но и всего мира

Иран лжет международному сообществу и своему народу. Хаос в Иране продолжается уже 6 месяцев.
Как сообщает Report, об этом заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время выступления на очередном панельном заседании на тему "Поиск мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и вокруг него" в рамках X Глобального Бакинского форума.
По ее словам, причина, по которой регион подвергается дестабилизации, - это действия Ирана.
"Все страны региона подвергаются угрозе со стороны Ирана. Иран - враг не только Израиля, но и всего мира", - сказала она.
Министр добавила, что мировое сообщество должно открыть глаза и увидеть происходящее в Иране - женщин которые протестуют, которых отравляют и которые борются за свои права.