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МИД: Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон

МИД: Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон МИД: Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 01:26
МИД: Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон

"Мы призываем Армению воздержаться от действий, которые могут усугубить спор сторон".

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"6 июля Международный Суд справедливо отклонил запрос Армении о внесении изменений в постановление суда от 22 февраля 2023 года.

Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачынской дороге; суд также не обнаружил нарушение Азербайджаном указа от 22 февраля.

Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут усугубить спор сторон, и положить конец ее обструкционистскому поведению, препятствующему работе ППП", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistanı mübahisəni daha da gərginləşdirə biləcək hərəkətdən çəkinməyə çağırırıq”

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