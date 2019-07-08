Глава МИД Грузии: "Восточное партнерство" сблизило участниц программы с ЕС

"Если принять во внимание последние 10 лет, то можем говорить о том, что "Восточное партнерство" было смелой, дальновидной и политической инициативой".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, опубликованной в онлайн издании "Euractiv".

По его словам, программа "Восточного партнерства" каждую из 6 стран-партнеров сблизил с Евросоюзом в соответствии с их приоритетами, амбициями: "За последние 10 лет Грузия превратилась в ближайшего стратегического партнера Евросоюза и ассоциативное государство".

Д.Залкалиани сказал, что сегодня Грузия ведет свободную торговлю, имеет безвизовый режим с ЕС, а также доступ к многочисленным программам и агентствам организации: "Иными словами, расстояние между ЕС и Грузией сократилось в значительной степени и возникла двусторонняя амбиционная повестка. Таким образом, "Восточное партнерство" в первую очередь, направлено на сокращение расстояния с физической и политической точек зрения между ЕС и странами Восточного партнерства".

Статья главы МИД Грузии была издана в преддверии международной конференции под названием "Путь Грузии в Европу", которая состоится 11-12 июля в Батуми и будет посвящена 10-летнему юбилею программы "Восточного партнерства".