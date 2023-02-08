МИД Азербайджана заявил о своей солидарности с Турцией

Министерство иностранных дел Азербайджана в очередной раз заявило о своей солидарности с Турцией.
Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.
” Азербайджан солидарен с братской Турцией", - отметил он.
Кроме того, логотип профиля внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter был изменен на черно-белый.
6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.