МИД Азербайджана заявил о своей солидарности с Турцией

Министерство иностранных дел Азербайджана в очередной раз заявило о своей солидарности с Турцией.

Министерство иностранных дел Азербайджана в очередной раз заявило о своей солидарности с Турцией.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

” Азербайджан солидарен с братской Турцией", - отметил он.

Кроме того, логотип профиля внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter был изменен на черно-белый.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.