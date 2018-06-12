МИД Азербайджана: Требования Армении заключаются в том, чтобы парализовать процесс переговоров

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Трудно комментировать высказывания, которые нелогичны и совершенно бессмысленны. Недавнее заявление заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна является одним из таких вопросов".

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Армении.

"На протяжении многих лет еще со времен Тер-Петросяна, Азербайджан проводит переговоры напрямую с Арменией. Независимо от того, был он или нет из Карабаха, Азербайджан проводил переговоры с президентами Армении.

Требование Армении об участии так называемого режима оккупации, агрессии и кровавой этнической чистки заключается в том, чтобы парализовать процесс переговоров, сохранить оккупационный статус-кво и аннексировать оккупированные азербайджанские территории", - заявил Х.Гаджиев.