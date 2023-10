МИД Азербайджана поздравил Уганду с Национальным днем

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравляет Уганду с Национальным днем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИДа в социальной сети "Х".

"Поздравляем Уганду с их Национальным днем и желаем им удачи на посту будущего председателя Движения неприсоединения! Мы рассчитываем на широкое сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем измерениях! С Национальным днем!", - говорится в публикации.