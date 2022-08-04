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МИД: Азербайджан на законных основаниях обеспечивает целостность своих территорий

МИД: Азербайджан на законных основаниях обеспечивает целостность своих территорий "Для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства и решительно требует от армянской стороны того же".
Внешняя политика
4 августа 2022 г. 09:41
МИД: Азербайджан на законных основаниях обеспечивает целостность своих территорий

"Для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства и решительно требует от армянской стороны того же".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы напоминаем МИД Армении, обвиняющей Азербайджан в “агрессивной деятельности”, что именно Армения около 30 лет осуществляла оккупацию территорий соседнего государства, а после того, как оккупации был положен конец, до сих пор не вывела свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий. Азербайджан на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий", - отмечается в заявлении.

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