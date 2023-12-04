МИД: Армения более 70 дней оттягивает ответ на предложения по мирному договору

Армянская сторона, более 70 дней оттягивающая ответ на предложения по мирному договору, нынешними подрывными заявлениями наносит ущерб перспективам процесса нормализации.
Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года.
"Мы категорически опровергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года о гибели армянского военнослужащего якобы в результате огня, открытого азербайджанской стороной. Армянская сторона такими заявлениями в том числе преследует цель создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих государств", - говорится в заявлении.