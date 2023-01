Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте суда.

"31 января Международный суд ООН рассмотрит второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев", - говорится в сообщении.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге.

Отметим, что 3 января азербайджанская сторона подала второе обращение в Международный суд ООН.