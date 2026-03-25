Куртулмуш: Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе укрепит региональные коммуникации
Внешняя политика
- 25 марта, 2026
- 16:51
Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе значительно укрепит региональные коммуникации.
Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на международном мероприятии в Хорватии.
Он выразил удовлетворение прогрессом в отношениях между Баку и Ереваном после восстановления территориальной целостности Азербайджана.
Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, спикер отметил, что нынешние процессы не только подрывают стабильность в регионе, но и оказывают негативное влияние на безопасность и экономику Европы.
