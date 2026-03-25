Куртулмуш: Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе укрепит региональные коммуникации

Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе значительно укрепит региональные коммуникации.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш на международном мероприятии в Хорватии.

Он выразил удовлетворение прогрессом в отношениях между Баку и Ереваном после восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, спикер отметил, что нынешние процессы не только подрывают стабильность в регионе, но и оказывают негативное влияние на безопасность и экономику Европы.