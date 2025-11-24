Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Кепбанов: Зангезурский коридор — символ единства и новые перспективы для НПО

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 12:18
    Кепбанов: Зангезурский коридор — символ единства и новые перспективы для НПО

    Неправительственные организации Туркменистана готовы к более тесному сотрудничеству с НПО стран Организации тюркских государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор проектного офиса CAREC в Туркменистане Мерген Кепбанов, выступая на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

    По его словам, гражданский сектор Туркменистана открыт для многопрофильного взаимодействия с неправительственными организациями тюркского мира.

    "Мы готовы обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты, участвовать в образовательных и культурных инициативах. Развитие НПО в Туркменистане осуществляется в рамках стратегического курса государства при всесторонней поддержке президента Сердара Бердымухаммедова", - отметил он.

    Кепбанов также подчеркнул особое значение Зангезурского коридора, назвав его "символом единства ради общего тюркского будущего".

    "Проект Зангезурского коридора - это не просто возможность расширения сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Он также открывает перспективы для укрепления неправительственного сектора", - заявил он.

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

