Кепбанов: Зангезурский коридор — символ единства и новые перспективы для НПО

Неправительственные организации Туркменистана готовы к более тесному сотрудничеству с НПО стран Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом заявил директор проектного офиса CAREC в Туркменистане Мерген Кепбанов, выступая на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

По его словам, гражданский сектор Туркменистана открыт для многопрофильного взаимодействия с неправительственными организациями тюркского мира.

"Мы готовы обмениваться опытом, реализовывать совместные проекты, участвовать в образовательных и культурных инициативах. Развитие НПО в Туркменистане осуществляется в рамках стратегического курса государства при всесторонней поддержке президента Сердара Бердымухаммедова", - отметил он.

Кепбанов также подчеркнул особое значение Зангезурского коридора, назвав его "символом единства ради общего тюркского будущего".

"Проект Зангезурского коридора - это не просто возможность расширения сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Он также открывает перспективы для укрепления неправительственного сектора", - заявил он.