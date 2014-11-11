Канадские части в Ираке назовут в честь убитых исламистами солдат

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Канадские подразделения, участвующие в международной операции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) в Ираке, будут названы в честь капрала Натана Серилло и прапорщика Патриса Винсента. Оба военнослужащих погибли в конце октября в Канаде от рук исламистов.

"Трагическая гибель этих солдат не оставила равнодушным никого, кто носит униформу. Такое решение призвано почтить память капрала Серилло и прапорщика Винсента, погибших на службе", - говорится в понедельник в заявлении министерства национальной обороны Канады.

В документе уточняется, что группировка ВВС Канады, участвующая в международной операции, получит название Camp Vincent - Лагерь Винсент, а подразделение Командования канадскими войсками спецназначения будет именоваться Patrol Base Cirillo - База разведподразделения Серилло.

Канадский контингент базируется на авиабазе в Кувейте. Всего на борьбу с ИГ правительство премьер-министра Стивена Харпера направило шесть истребителей, два самолета-разведчика CP-140 Aurora и один самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris. Также на Ближний Восток прибыли 600 военнослужащих "для поддержки воздушной миссии". Еще 69 канадских военных специалистов консультируют в Ираке местное армейское командование.