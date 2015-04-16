​Историческое здание XVIII века могут передать Генконсульству Азербайджана в России

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) рассматривает возможность передачи здания Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, 51, точнее сохранившегося фасада по Казанской улице с участком, Генеральному консульству Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, поручение рассмотреть такую возможность дал лично губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Окончательное решение о предоставлении объекта будет принято после завершения судебных разбирательств по объекту.

В 2003 году ООО "Легион" по договору обязался реконструировать под гостиницу здание на набережной канала Грибоедова, 51Б. Согласно условиям договора, "Легион" должен был передать в собственность города в течение 3 месяцев со дня заключения договора квартиры общей площадью не менее 1298 кв. м для расселения 24 семей из 68 человек, проживающих в здании.

Однако инвестор свои обязательства не выполнил, затянув реконструкцию на 10 лет. Судебная тяжба началась еще в 2011 году. В 2014-м инвестдоговор расторгли по решению суда.

Здание Пробирной палаты было построено в 1769-1770 годах Христианом Шлихтом. В XIX веке в нем располагалось Пробирное училище, а в советское время — до 1980 года — Ленинградское управление пробирного контроля.