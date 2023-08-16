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Иностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Агдам

Иностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Агдам Началась поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 11:55
Иностранные дипломаты и военные атташе прибыли в Агдам

Началась поездка представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе в Агдам.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, в состав делегации вошли около 100 дипломатов и военных атташе из 45 стран и 12 международных организаций.

Основной целью поездки является ознакомление с потенциалом дорожной инфраструктуры Карабахского экономического района, в том числе с дорогой Агдам-Ханкенди и железной дорогой Барда-Агдам.

Дипломатам и военным атташе будет предоставлена информация о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме на протяжении 30 лет оккупации. Они ознакомятся с масштабными строительными работами, которые в настоящее время ведутся в городе.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats and military representatives visit Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar və hərbi nümayəndələr Ağdamda səfərdədir

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