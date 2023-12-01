Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с официальным открытием в Вашей стране 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, желаю успехов работе мероприятия.

Развитие по восходящей линии отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые связаны друг с другом религиозными и культурными корнями, вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные связи, основанные на взаимном доверии и поддержке, крепнут с каждым днем, расширяется сфера охвата нашего партнерства.

Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Вы внесли большой вклад в сохранение традиций дружбы между нашими странами, в то, что наши двусторонние отношения поднялись на нынешний уровень.

Мы придаем особое значение углублению связей с дружественной страной и нашим надежным партнером – Объединенными Арабскими Эмиратами, полны решимости наполнить нашу совместную деятельность новым содержанием. Очередным наглядным проявлением наших братских отношений стало недавнее официальное открытие Гарадагской солнечной электростанции, построенной компанией Masdar Вашей страны и являющейся крупнейшей солнечной электростанцией в регионе.

Уверен, что построенные на прочной основе наши двусторонние отношения и эффективное многоплановое сотрудничество будут и дальше успешно развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".