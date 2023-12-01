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Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ

Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 17:40
Ильхам Алиев поздравил президента ОАЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного послания говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с официальным открытием в Вашей стране 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, желаю успехов работе мероприятия.

Развитие по восходящей линии отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые связаны друг с другом религиозными и культурными корнями, вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные связи, основанные на взаимном доверии и поддержке, крепнут с каждым днем, расширяется сфера охвата нашего партнерства.

Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Вы внесли большой вклад в сохранение традиций дружбы между нашими странами, в то, что наши двусторонние отношения поднялись на нынешний уровень.

Мы придаем особое значение углублению связей с дружественной страной и нашим надежным партнером – Объединенными Арабскими Эмиратами, полны решимости наполнить нашу совместную деятельность новым содержанием. Очередным наглядным проявлением наших братских отношений стало недавнее официальное открытие Гарадагской солнечной электростанции, построенной компанией Masdar Вашей страны и являющейся крупнейшей солнечной электростанцией в регионе.

Уверен, что построенные на прочной основе наши двусторонние отношения и эффективное многоплановое сотрудничество будут и дальше успешно развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentini təbrik edib

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