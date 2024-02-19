Ильхам Алиев: Объединение тюркского мира будет способствовать усилению каждого члена ОТГ

Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств (ОТГ).

Объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщив, что в июле этого года в Шуше будет проведен неформальный саммит Организации тюркских государств, глава государства сказал: "В то же время в этой встрече по моему приглашению будет участвовать президент Турецкой Республики Северного Кипра, которая имеет статус наблюдателя, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов".