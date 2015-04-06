 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ильхам Алиев встретился с председателем Совета торговых палат Королевства Саудовская Аравия

    На встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля в Эр-Рияде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета торговых палат Королевства Саудовская Аравия Абдулрахманом Аль Замилем.

    Как передает Report, на встрече было подчеркнуто значение взаимных визитов между Азербайджаном и Саудовской Аравией, отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о совместном производстве продукции нефтяной и химической промышленности, нефтегазовой, сельскохозяйственной продукции, возможностях их экспорта в Саудовскую Аравию и третьи страны. Был обсужден вопрос проведения встреч между нефтехимическими компаниями Азербайджана и Саудовской Аравии для изучения возможностей сотрудничества в этой сфере.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi